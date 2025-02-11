В цифре вышел «Ведьмак: Сирены глубин» — полнометражное аниме от Netflix

Артем
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За основу взят один из самых трогательных эпизодов книги.

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О чем речь. Netflix выпустил полуторачасовой анимационный фильм во мотивам книг о «Ведьмаке». В основу истории лег рассказ «Немного жертвенности», события которого разворачиваются между пятым и шестым эпизодом сериала. Также создатели ленты рассказывали, что смогли реализовать одну из вырезанных сцен шоу.

Сюжет. Геральт помогает князю, влюбленному в сирену, и встречает барда Эсси Давен. Так вместе с Лютиком они оказываются втянутыми в конвликт между людьми и морскими жителями.

Состав. Роли озвучили: Даг Кокл, Аня Чалота, Джоуи Бати и другие.

Где смотреть? Netflix. В рунете мультфильм пока не перевели.

Трейлер

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Источник:
YouTube
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