«Веном 3» перенесли, а создатели намекнули на завершение серии

Об этом говорит подзаголовок в названии, с которым лета выйдет в прокат. Ранее «Веном: последний танец» планировали показать в ноябре, но планы Sony изменились и премьера состоит чуть раньше.
Об этом сообщает Variety. График выхода фильма сменился с 8 ноября на 25 октября 2024 года. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что режиссером станет Келли Марсель — сценаристка предыдущих двух фильмов о «Веноме», а также экранизации «50 оттенков серого» и «Круэллы».
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К роли Эдди Брока вернется несменный Том Харди («Безумный Макс: дорога ярости», «Табу»). Также в актерском составе числятся Чиветель Эджиофор («Марсианин», «Доктор Стрендж»), актриса Кларк Бако («Сверхъестественное», «Рассказ служанки») и Джуно Темпл («Рога», «Город грехов 2»), которая в конце февраля намекнула на завершение съемок третьего Венома.
По словам IT Home к Харди присоединятся Том Холланд в роли Человека-паука и Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа.
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