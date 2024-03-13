«Веном 3» перенесли, а создатели намекнули на завершение серии

Артем
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Об этом говорит подзаголовок в названии, с которым лета выйдет в прокат. Ранее «Веном: последний танец» планировали показать в ноябре, но планы Sony изменились и премьера состоит чуть раньше.

Об этом сообщает Variety. График выхода фильма сменился с 8 ноября на 25 октября 2024 года. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что режиссером станет Келли Марсель — сценаристка предыдущих двух фильмов о «Веноме», а также экранизации «50 оттенков серого» и «Круэллы». 

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К роли Эдди Брока вернется несменный Том Харди («Безумный Макс: дорога ярости», «Табу»). Также в актерском составе числятся Чиветель Эджиофор («Марсианин», «Доктор Стрендж»), актриса Кларк Бако («Сверхъестественное», «Рассказ служанки») и Джуно Темпл («Рога», «Город грехов 2»), которая в конце февраля намекнула на завершение съемок третьего Венома.

По словам IT Home к Харди присоединятся Том Холланд  в роли Человека-паука и Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа.

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Ранее мы рассказали, кто забрал больше всего статуэток Оскара в 2024 году, а также поделились первым трейлером сериала по игре Fallout.
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Источник:
Variety
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Комментарии

tellurian
+1549
tellurian
Об этом говорит подзаголовок в названии, с которым лета выйдет в прокат.(с)
Может слово лента?
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