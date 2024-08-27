«Виды доброты» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо вышел в «цифре»

Артем
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Режиссером выступил Йоргос Лантимос — автор оскароносной ленты «Бедные-несчастные»

Абсурдная комедия состоит из трех историй: о человеке без выбора, который всеми силами старается наладить свою жизнь, о полицейском, чья жена вернулась к нему, но совершенно другим человеком и о женщине, решившей найти того, кому суждено стать неким духовным лидером.

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Как и в предыдущей работе Йоргоса Лантимоса, в главных ролях снялись Эмма Стоун и Уиллем Дефо. Примечательно, что все три сюжета не связаны друг с другом, но их обыгрывают одни и те же актеры. «Виды доброты» набрали 72% «свежести» на Rotten Tomatoes и 6,9 баллов от зрителей на агрегаторе IMDb.


Фильм уже можно найти на просторах рунета с многоголосым любительским переводом.
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Источник:
Amazon Prime
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