«Ворон» с Биллом Скарсгардом уже есть в «домашнем прокате»
Артем Фунтиков —
Премьера готического ремейка состоялась в кинотеатрах в конце августа. Спустя три недели, фильм появился в «цифре» с достойным переводом.
По сюжету Эрик Дрейвен погибает от рук преступников, пытаясь спасти свою возлюбленную. Одержимый жаждой справедливости и отмщения, он воскресает и отправляется карать убийц.
Режиссером выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), роль мрачного мстителя исполнил Билл Скарсгард («Оно», «Джон Уик 4»), а его возлюбленную — певица FKA Twigs.
Кассовые сборы ремейка оказались крайне низкими. При бюджете в $50 млн лента отбила всего $21 млн. Критики также оказались не рады премьере — всего 23% «свежести» на Rotten Tomatoes и 4,6 балла на IMDb.
Оригинальный «Ворон» основан на серии комиксов 1989 года, а его первая экранизация от части прославилась из-за трагедии. Исполнитель главной роли Брендон Ли (сын Брюса Ли) был застрелен из бутафорского оружия на финальной стадии съемок.
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