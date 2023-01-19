Возможно, вы смотрели «Аватар» неправильно. Режиссер рассказал, как верно это делать

«Когда вы начинаете смотреть что-то на смартфоне, вы можете упустить всю суть. Поход в кинотеатр — это не только большой экран и идеальный звук. Это скорее о решении на время отказаться от других дел.»

Вопреки популярному мнению, режиссер не считает, что фильмы обязательно смотреть в кинотеатрах. Достаточно иметь качественный экран и хорошую акустическую систему дома. Однако Кэмерон всё же сказал, как не стоит смотреть его новый фильм.Об этом рассказал зарубежный сайт Variety. Создатель культового фильма против просмотра на смартфонах. По его мнению, зритель не сможет увидеть всех деталей, красоты произведения, а также будет отвлекаться на приходящие сообщения и окружающую обстановку. Проще говоря — атмосфера теряется.Кроме того, Кэмерон отметил, что люди чаще плачут в кинотеатрах, чем в домашних условиях, что говорит о большем эмоциональном погружении.