Возможно, вы смотрели «Аватар» неправильно. Режиссер рассказал, как верно это делать

Артем
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Вопреки популярному мнению, режиссер не считает, что фильмы обязательно смотреть в кинотеатрах. Достаточно иметь качественный экран и хорошую акустическую систему дома. Однако Кэмерон всё же сказал, как не стоит смотреть его новый фильм. 

Об этом рассказал зарубежный сайт Variety. Создатель культового фильма против просмотра на смартфонах. По его мнению, зритель не сможет увидеть всех деталей, красоты произведения, а также будет отвлекаться на приходящие сообщения и окружающую обстановку. Проще говоря — атмосфера теряется. 

Режиссер объяснил:

«Когда вы начинаете смотреть что-то на смартфоне, вы можете упустить всю суть. Поход в кинотеатр — это не только большой экран и идеальный звук. Это скорее о решении на время отказаться от других дел.»

Кроме того, Кэмерон отметил, что люди чаще плачут в кинотеатрах, чем в домашних условиях, что говорит о большем эмоциональном погружении.

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Источник:
Variety
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Комментарии

+18
woofeer
Это он еще экранки не видел, с воплями про ставки!🤣
час назад в 13:46
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Konstantin Bulatnikov
+134
Konstantin Bulatnikov woofeer
По ходу все мы смотрели одну и туже версию со вставками...😂😂😂
44 минуты назад
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+59
soronoros soronoros
Видать ожидаемые прокатные деньги от синих не собираются… Так что сами виноваты, не так смотрели🤣
час назад в 13:53
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st00p1dm0nkey
+3892
st00p1dm0nkey
Посмотрел в кинотеатре, в 3д. Мне понравился фильм, 3 часа пролетели незаметно.
53 минуты назад
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