«Время жить» от студии A24 вышел в «цифре»

Артем


В главной роли снялась звезда фильма «Солнцестояние» Флоренс Пью.

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Сюжет фильма развивается на протяжении нескольких десятилетий. Альмут мечтала стать шеф-поваром, а романтичный Тобиас не мог оправиться после тяжелого развода. Однажды они встречают друг друга — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Но у реальности свои планы на их счет — у девушки находят серьезное заболевание.

Драму высоко оценили западные критики и зрители — 78% «свежести» на Rotten Tomatoes и 7,2/10 на IMDb.

Главные роли исполнили: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс и другие. Режиссером выступил Джон Краули («Черное зеркало», «Настоящий детектив»).

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