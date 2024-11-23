«Время жить» от студии A24 вышел в «цифре»





В главной роли снялась звезда фильма «Солнцестояние» Флоренс Пью. В главной роли снялась звезда фильма «Солнцестояние» Флоренс Пью. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сюжет фильма развивается на протяжении нескольких десятилетий. Альмут мечтала стать шеф-поваром, а романтичный Тобиас не мог оправиться после тяжелого развода. Однажды они встречают друг друга — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Но у реальности свои планы на их счет — у девушки находят серьезное заболевание.Драму высоко оценили западные критики и зрители — 78% «свежести» на Rotten Tomatoes и 7,2/10 на IMDb.Главные роли исполнили: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс и другие. Режиссером выступил Джон Краули («Черное зеркало», «Настоящий детектив»).