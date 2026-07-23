Все, что известно о новом хорроре «Обитель зла» Зака Креггера

Содержание

Кто такой Зак Креггер и почему его назначение вызвало ажиотаж

Место действия, персонажи и связь с играми

Кто принимал участие в создании «Обители зла» Зака Креггера

Почему новая «Обитель зла» может наконец получиться

Когда выйдет «Обитель зла» Зака Креггера

После провала предыдущих игровых экранизаций Capcom и закрытия сериала Netflix франшиза Resident Evil дождалась очередного ребута. На этот раз историю поведет один из самых востребованных современных хорроров-мейкеров — Зак Креггер, автор нашумевших фильмов «Варвар» и «Оружие». Судя по опубликованным деталям, это будет не очередная попытка пересказать сюжет игр, а самостоятельная история, которая обещает сохранить дух оригинала.До недавнего времени Креггер был известен прежде всего как комедийный актер, однако в 2022 году он неожиданно выпустил хоррор «Варвар», который стал одним из самых обсуждаемых фильмов года благодаря нестандартному сценарию и напряженной атмосфере.После успеха режиссер получил практически карт-бланш в Голливуде. Следующим проектом стал «Оружие», а затем Sony доверила ему одну из самых проблемных игровых франшиз — Resident Evil. За права на фильм развернулась настоящая борьба между несколькими крупными студиями, однако победителем стала Sony Pictures. Фильм станет полноценным перезапуском киновселенной Resident Evil и никак не связан с известными фильмами Пола Андерсона и сериалом от Netflix.Хотя фильм не повторяет сюжет игр, он тесно связан с ними. Креггер подтвердил, что события разворачиваются параллельно Resident Evil 2 — во время заражения Раккун-Сити в 1998 году. Иными словами, сюжетная линия проходит где-то рядом, однако камера следует за совершенно другим персонажем. Такой подход делает новый «Обитель зла» своеобразным спин-оффом серии игр.В центре внимания Брайан — медицинский курьер, который оказался в эпицентре зараженного неизвестным вирусом Раккун-Сити. Он вовсе не похож на супергероя с дробовиком и просто пытается выжить. Криггер даже сравнивает его с Фродо из «Властелина колец»: не в ладах с оружием, физически слаб и совершенно не приспособлен к выживанию. Именно беспомощность должна усилить ощущение ужаса, считает создатель фильма.На фоне нового протаганиста, появится ли в кадре Леон, как один из самых знаковых игровых персонажей серии, стал самым популярным вопросом к режиссеру. Ответ Креггера был однозначным: история Леона уже прекрасно рассказана в играх, поэтому его фильме его не будет. Также не стоит ждать в кадре ни Джилл Валентайн, ни Немезиса, ни отряд S.T.A.R.S. По мнению создателя, бессмысленно пересказывать то, что уже существует практически в идеальном виде. Вместо этого он решил открыть другую сторону трагедии Раккун-Сити. Кроме того, появление известных персонажей выглядело бы «неорганично» и разрушило бы самостоятельную историю фильма. Дабы укрепить связь с фрашизой, режиссер обещает множество пасхалок, заметить которые смогут только преданные фанаты.В отличие от персонажей, структура фильма будет тесно связана с игрой, во всяком случае автор надеется, что ему удалось передать ту самую напряженность хоррора-выживача. Так герой попадает в незнакомую локацию, где сталкивается с неведомой угрозой, чудом выбирается из передряги и попадает в новую. Весь фильм описывается, как «одна большая непрерывная сцена», в которой тревога практически не спадает.Помимо режиссера Зака Криггера, над фильмом работал оператор Дариуш Вольски, известный по «Пиратам Карибского моря», «Марсианину» и серии о «Чужих», включая «Прометей». Роль Брайана исполнил Остин Абрамс, который уже работал с режиссером в «Оружие». Также в каст попали Пол Уолтер Хаузер («Фантастическая четверка: первые шаги»), Зак Черри («Разделение», Fallout), Калли Рейс («Казнить нельзя помиловать», «Настоящий детектив»), Джонно Уилсон («Король Ричард», «Большой потенциал»).За почти четверть века с фильмами по Resident Evil практически ничего хорошего не происходило. И без того косвенные картины Андерсона с каждой частью все дальше уходили от первоисточника, напоминая безумное попурри из знакомых имен персонажей.Зак Креггер выбрал иной путь. Он не обводит сюжет под копирку, а использует вселенную как декорацию для новой истории, сохраняя фанатам возможность цепляться за знакомые элементы — Раккун-Сити, зомби-вирус, ощущение беспомощности и непрерывного движения через смертельно опасные локации. Такой подход уже хорошо зарекомендовал себя в самой игровой серии, где многие проекты рассказывали о вспышке заражения глазами новых персонажей.Именно поэтому новая «Обитель зла» выглядит не как способ нажиться на известном сюжете, а как попытка расширить лор вселенной, но при этом сохранить дух франшизы. В конце концов, Креггер довольно уверенно, местами самобытно, ворвался в жанр хорроров. Его «Варвар» и «Орудия» не раз критиковались за неуместные комедийные вставки. Однако в случае с играми по «Обители зла», меметичность которых идет бок о бок с успехом, такие контрасты могут сыграть только на руку.Мировая премьера фильма состоится 18 сентября 2026 года.