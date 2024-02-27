«Все рассчитывают на меня»: обзор сериала «Аватар» от Netflix

Рождение легенды

Земля

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Вода

Воздух

Огонь

Продолжение следует?

Вода. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире... Любой, кто смотрел культовый сериал о последнем маге Воздуха, с легкостью продолжит эти строки до самого конца, даже если с момента просмотра минуло пару десятков лет. После оглушительного успеха «Легенда об Аанге» не раз пыталась вернуться на экраны в разных итерациях, будь то идейное продолжение саги — «Легенда о Корре» — или провальный «Повелитель Стихий» Шьямалана. Думаю именно поэтому многие фанаты мультфильма, затаив дыхание ждали возвращения нарисованных, но столь живых героев в образе актеров. В этом обзоре я расскажу чего (не)стоит ожидать от последней адаптации, руку к которой приложил Netflix.Когда я назвал оригинальный сериал культовым, я ни разу не преувеличивал. И отчасти, это главная сложность его адаптации. «Аватар: Легенда об Аанге» по праву можно называть ренессансом среди американской мультипликации середины 00-х. Пока боссы Nickelodeon, под крылом которых родился проект, гребли лопатами прибыль от хитового «Губки Боба» и прочих представителей «кислотной» анимации для детей, Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко умудрились пропихнуть в эфир работу с совершенно иной философией. И речь идет не только о рисовке, которую многие ошибочно относят к жанру аниме, коим «Аватар» не является, хоть и многое почерпнул из восточной культуры.Идея создателей — новая вселенная, с законченной линией, детальным сюжетом и развитием героев. Так в противовес большинству франшиз, которые предлагали отдельную законченную историю в каждом эпизоде, «Аватар» имеет единую конву на протяжении всех трех сезонов. Из серии к серии герои меняются, учатся на своих и чужих ошибках, постигают жизненные моральные принципы и несмотря на свой подростковый возраст принимают далеко не детские решения. Такой ход породил совершенно иной для того времени стиль повествования, который грамотно балансирует между детским фэнтези и взрослыми картинами уровня «Властелина Колец» и тогда еще не вышедших «Игр Престолов».Разбирать оригинальную «Легенду об Аанге» можно часами, настолько детальным, комплексным и многослойным получилось произведение. Не заметить это мог только тот, кто смотрел его урывками прыгая с канала на канал. А поскольку обзор посвящен совершенно другой его ипостаси, проведу черту под тем, что приключения мальчика из айсберга — сериал для любой аудитории, которой будет актуален во все времена. И таких, вероятно, уже не будет, в силу современных принципов и тенденций.Даже приблизиться к успеху столь многогранного сериала задача сложная и неблагодарная. С одной стороны придирчивая фан-база, готовая с криком: «не канон», — защищать любимое произведение; с другой — страждущие новых сюжетных поворотов; третьи пересмотрев все выпуски Бэдкомедиана, поджидают новую жертву для критики. А еще и студии надо угодить, чтобы было на что снимать продолжение. Лавируя между этими условиями, создатели сериала особняком выбрали сюжет. Первые кадры разняться с мультфильмом, но дальше все входит в уже знакомое русло. Сокка и Катара, брат и сестра из Племени Воды, в глыбе айсберга находят 12-летнего мальчика, роль которого раз и навсегда остановить вражду между народом Огня и всем остальным миром. Он — Аватар, властелин четырех стихий, которые ему предстоит познать, перед решающей схваткой. Вместе они отправляются верхом на летающем зубре на поиски мастеров, что обучат Аанга магии.История — это то, что позволяет сериалу твердо стоять на земле, каркас. С начала и до финальной серии, сюжет повторяет события первого сезона оригинала. За исключением некоторых моментов, которые по какой-то причине были вырваны из эпизодов второй «книги». Длительность каждого из 8 эпизодов от 40 минут до часа и в целом хронометраж практически одинаковый, однако его наполнение в корне отличается.Помимо основы, первоисточник уместил в себе не один десяток второстепенных историй, что делают его исключительным. Тут и трагические судьбы людей, находящихся под гнетом народа Огня, и примеры вынужденной коррупции, героизм и отчаяние, любовь и потери, сплоченная дружба главных героев и конечно же добрый, здоровый юмор. Все то, что не дает «Аватару» быть пресным.Не сказать, что сериал от Netflix всего этого лишен, но подается это в совсем скромных дозах. Создается впечатление, будто создатели просто боялись сделать шаг в сторону и опирались на то, что точно сработает и не отпугнет фанатов. Однако подано все с уважением и старанием. Некоторые сцены буквально сошли с нарисованных в 2004 году эскизов. Кто-то назовет это копиркой, кто-то — данью уважения первоисточнику. Вопрос восприятия.Продолжая тему наполнения, нельзя обойти стороной затянутость сцен и диалогов. Тут возникает двоякое впечатление — вроде очередной эпизод пролетел быстро, словно на одном дыхании, но когда начинаешь загибать пальцы, пересчитывая все минувшие события, одной руки хватает с лихвой. Рождается досадное непонимание, как раньше авторы умудрялись насытить зрителя одним эпизодом короче в два раза.Впрочем, такой подход можно рассматривать с иной стороны. Как говорил один из магов Северного племени: «Вода — это перемены». Современная «Легенда об Аанге» явно фокусируется на трагических событиях и предназначена для более зрелой аудитории.Еще один момент, который создатели современной экранизации не смогли реализовать в полной мере, — химия между персонажами. Это один из главных элементов, которым анимационный «Аватар» дышал каждую секунду экранного времени. Герои вроде и плывут по небу на одном зубре, но до общности мультфильма им как от Южного Племени Воды до стен Ба Синг Се (весьма далеко).Единственное тому объяснение — разрыв актерского мастерства между поколениями. Основной состав — дети и подростки возрастом от 14 до 20+ лет. Упрекнуть их в халтурном отношении нельзя, поскольку видно старание отыграть разные эмоции: грусть, гнев, смирение, сдержанность, печаль. Однако в силу возраста веселье им дается на порядок лучше. Но и таких моментов не сказать, чтобы много. Тем самым контраст со взрослым кастом, к которому нет претензий, заметно бросается в глаза. Остается надеяться, что к следующему сезону главные герои подтянут свои навыки.А вот в чем «Аватара» образца 2024-го не упрекнуть, так это в визуальной части. Декорации, особенно их дальние планы, выглядят просто потрясающе. Есть некоторые промашки (дебютная магия Воздуха), но о них либо быстро забываешь, либо они не так сильно бросаются в глаза. Так в некоторых моментах оператор будто не выспался, из-за чего пара сражений теряли в динамике. Впрочем, ставить в один ряд возможность анимации и живых людей, исполняющих трюки, не всегда корректно. Но большая часть боевых сцен, включая хореографию, выдерживают уровень полнометражных блокбастеров. А кульминация финального эпизода оправдывает каждый цент, вложенный в продакшн сериала.Не подкачал и подбор актеров под образы персонажей. К легкому мисскасту можно отнести разве что Азулу, сестру принца Зуко, но это мелочи. Что удивительно, в этот раз Netflix обошелся без расового перекрашивания героев, а гендерные принадлежности остались нетронутыми.Допускаю, что мой вердикт сериалу может быть слегка предвзятым. Под приключения Аанга и его друзей я собирался на учебу, из-за чего нередко опаздывал, а спустя 15 лет отлеживался с температурой при коронавирусе. Да, он не обладает и половиной шарма оригинала и истинные фанаты, несомненно, пойдут на него с факелами и гневными рецензиями.Однако если смотреть обстоятельно, то и плохим его называть не хочется. В нем заметны пусть не всегда умелые, но искренние старания авторов и актеров, чего нет в половине современных экранизаций (привет трем сезонам «Ведьмака», «Властелину колец» и перехайпленному «Киберпанку» в довесок). Для новых зрителей сюжет может показаться местами рваным, что компенсируется отменным (за свои деньги) визуальным рядом.Но даже при всех минусах «Аватар: Легенда об Аанге» — это по-прежнему сказка о чистой дружбе, преданности и доброте в мире несправедливости и хаоса. Лично для меня сериал стал не провалом, а кратким пересказом истории, которую вновь тянет пересмотреть в оригинале.6 пишем, 1 в уме из 10.