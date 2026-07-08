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Вышел дебютный трейлер фильма «Дюна: часть третья»

Артем


В основу заключительной части трилогии лег роман Френка Герберта «Мессия Дюны».

История развернется спустя 17 лет после событий второй части. Сюжет расскажет о тяготах правления Пола Атрейдеса — нового императора известной вселенной.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон.

Фильм выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.

Трейлер

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