Вышел дебютный трейлер фильма «Дюна: часть третья»
В основу заключительной части трилогии лег роман Френка Герберта «Мессия Дюны».
История развернется спустя 17 лет после событий второй части. Сюжет расскажет о тяготах правления Пола Атрейдеса — нового императора известной вселенной.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон.
Фильм выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.
Трейлер
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