Вышел дебютный трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»

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Фильм снимается по второй части культовой серии игр Silent Hill.Ролик начинается с кадров, знакомых фанатам серии и в дальнейшем знакомит зрителей с несколькими главным персонажами фильма. Поскольку, в основу ленты легла игра Silent Hill 2, сюжет рассказывает о Джеймсе Сандерленде — простом клерке, который однажды получает письмо от своей покойной жены. Ведомый таинственным посланием, он отправляется в «специальное место», которое находится в городе Сайлент Хилл.Режиссером фильма выступил Кристоф Ган — автор первой экранизации «Сайлент Хилла» 2006 года. Роль Джеймса Сандерленда исполнит Джереми Ирвин («Женщина в Черном 2», «Боевой конь»), а его спутницу — Марию — Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Темный Феникс», «Пила 8»).Дата релиза еще не назначена, однако ходят догадки, что премьера состоится в этом году. Также «Возвращение в Сайлент Хилл» обещают официально показать в российских кинотеатрах.