Вышел дебютный трейлер «Веном 3: Последний танец»

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Лента станет последней в серии фильмов о симбиоте.Sony представила трехминутный трейлер экшена об Эдди Броке и Веноме. Симбиоту становиться все сложнее делить одно тело на двоих, а постоянное преследование сразу из двух миров подталкивает героев принять сложное решение, которое поставит точку на их дружбе.Режиссером выступит Келли Марсел, что ранее работала над сценарием для фильмов франшизы. В роли Венома остается несменный Том Харди.Премьера ожидается 25 октября 2024 года.