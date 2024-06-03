Вышел дебютный трейлер «Веном 3: Последний танец»

Артем
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Лента станет последней в серии фильмов о симбиоте.

Sony представила трехминутный трейлер экшена об Эдди Броке и Веноме. Симбиоту становиться все сложнее делить одно тело на двоих, а постоянное преследование сразу из двух миров подталкивает героев принять сложное решение, которое поставит точку на их дружбе. 


Режиссером выступит Келли Марсел, что ранее работала над сценарием для фильмов франшизы. В роли Венома остается несменный Том Харди.

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Премьера ожидается 25 октября 2024 года.
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Источник:
YouTube
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