Вышел длинный трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фархад
Joker

Студия Warner Bros. наконец-то поделилась на своём YouTube-канале полноценным трейлером будущего фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.

В первом тизере нам показали лишь небольшую часть перформанса Джокера, но в новом трейлере есть многообещающий отрывок, в котором главный преступник Готэма напевает мелодию, на фоне массовых протестов местных жителей.



Режиссёром картины выступил Тодд Филлипс, известный своей работой над трилогией «Мальчишник в Вегасе» и первым фильмом «Джокер» 2019 года, который принёс Хоакину Фениксу премию «Оскар».

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Погрузиться в безумие можно будет с 4 октября.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

+4477
Gabriel
Чем то напомнило мне фильм «Прирожденные убийцы»
Выйдет прямо перед выборами.
2 часа назад в 18:14
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