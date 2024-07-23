Вышел длинный трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

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Студия Warner Bros. наконец-то поделилась на своём YouTube-канале полноценным трейлером будущего фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.В первом тизере нам показали лишь небольшую часть перформанса Джокера, но в новом трейлере есть многообещающий отрывок, в котором главный преступник Готэма напевает мелодию, на фоне массовых протестов местных жителей.Режиссёром картины выступил Тодд Филлипс, известный своей работой над трилогией «Мальчишник в Вегасе» и первым фильмом «Джокер» 2019 года, который принёс Хоакину Фениксу премию «Оскар».Погрузиться в безумие можно будет с 4 октября.