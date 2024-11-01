Вышел двухминутный трейлер второго сезона «Игры в кальмара». С кадрами из сериала и подробностями сюжета

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Netflix опубликовал очередной трейлер «Игры в кальмара 2». На этот раз в тизере гораздо больше информации о сериале.«Игра в кальмара» стала одним из наиболее популярных сериалов в мире, она невероятно захватывающая и обладает незабываемой стилистикой. Первая часть вышла в 2021 году, в ней рассказывалось, как люди в борьбе за крупный денежный приз принимают участие в смертельно опасных соревнованиях, которые выглядят как детские игры, но заканчиваются трагически для многих участников.Судя по свежему трейлеру, во второй сезон вернётся Сон Ки Хун — главный герой первой части шоу, он вновь принимает участие в опасных конкурсах и пытается образумить своих соперников. Некоторые состязания будут такими же, как в первой части, но есть и новые. К своим ролям также вернулись актёры Ли Джон-джэ (один из игроков) и Ли Бён-хон (загадочный Фронтмен).Выпуск «Игры в кальмара 2» запланирован на 26 декабря, так что будет чем заняться накануне новогодних праздников, а кому-то и прямо в Новый год. Также известно, что будет снят третий сезон, который станет финальным — его релиз состоится в 2025 году. Режиссёр Дэвид Финчер снимет спин-офф по этому сериалу, права на съёмки выкупиила компания Warner Bros.