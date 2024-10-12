Вышел новый сериал Apple «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт в главной роли. Его точно стоит посмотреть

Фархад
Дисклеймер

На стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера нового сериала «Все совпадения неслучайны» по нашумевшему роману Disclaimer.

Режиссёром выступил оскароносный Альфонсо Куарон («Рома», «Гравитация»), а главные роли исполнили Кейт Бланшетт («Тор: Рагнарёк», «Бордерлэндс») и Саша Барон Коэн («Борат», «Диктатор»).



«Все совпадения неслучайны» рассказывает историю журналистки Кэтрин Равенскрофт (Кейт Бланшетт), которая получает книгу, пересказывающую слишком личные события её собственной жизни. При этом личность автора книги неизвестна.

Первые эпизоды уже доступны подписчикам Apple TV+ и не только.

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Источник:
Apple TV+
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Комментарии

GSmirnov
+628
GSmirnov
Так почему его стоит смотреть? По отзывам — посредственный сериал, который при желании можно было впихнуть в один фильм. Или типа эпл — надо смотреть?
19 минут назад
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