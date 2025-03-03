Вышел новый трейлер «Балерины» — спин-оффа «Джона Уика»

Артем
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В ролике показали кадры с Киану Ривзом и Норманом Ридусом.

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О чем речь? В рамках «Оскара 2025» студия Lionsgate показала новые кадры «Балерины» — спин-оффа по франшизе «Джон Уик». В ролике показали новые сцены с Киану Ривзом и Норманом Ридусом. События происходят между третьей и четвертой частями оригинальной серии.

Сюжет. Балерине Еве Макарро в детстве пришлось пережить смерть родителей от рук влиятельных преступников. Ведомая жаждой мести, она вступает в криминальную организацию «Руска Рома», где ее наставником становится наемник Джон Уик, известный в криминальных кругах по прозвищу Баба-яга. Ева становится профессиональной убийцей и выходит на тропу войны.

Состав. Режиссер — Лен Уайзман («Другой мир», «Крепкий орешек 4»). Сценарий — Шей Хаттен («Джон Уик»), Дерек Колстад («Джон Уик», «Никто»). В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Норман Ридус, Каталина Сандино Морено, Иэн Макшейн и другие.

Когда ждать? Премьера «Балерины» ожидается 5 июня 2025 года. Заявлен официальный прокат в России.

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Источник:
YouTube
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