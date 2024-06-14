ПМЭФ 2024

Вышел первый тизер новых «Хранителей»

Артем
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Адаптация анимационного сериала выйдет в двух частях уже в этом году.

Warner Bros. представила дебютный ролик по культовому комиксу Алана Мура «Хранители» (Watchmen). На финальных кадрах тизера указано, что шоу поделят на две части. 

Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где люди отвернулись от супергероев, а мир увяз в социальной несправедливости. Бывшим защитникам пришлось уйти в тень и заняться другими, зачастую нелегальными делами. Вскоре выясняется, что кто-то пытается истребить остатки тех, кто прятался за костюмами и масками.


Ранее по мотивам комикса был снят одноименный фильм за авторством Зака Снайдера («300 спартанцев», «Лига Справедливости»). Позже историю вселенной продолжил сериал, вышедший в 2019 году.

Точная дата выхода пока неизвестна.
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Источник:
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Комментарии

tellurian
+1455
tellurian
Кино прямо очень нравится. Смотрел раз 10 наверное.
46 минут назад
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