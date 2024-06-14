Вышел первый тизер новых «Хранителей»

Адаптация анимационного сериала выйдет в двух частях уже в этом году.Warner Bros. представила дебютный ролик по культовому комиксу Алана Мура «Хранители» (Watchmen). На финальных кадрах тизера указано, что шоу поделят на две части.Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где люди отвернулись от супергероев, а мир увяз в социальной несправедливости. Бывшим защитникам пришлось уйти в тень и заняться другими, зачастую нелегальными делами. Вскоре выясняется, что кто-то пытается истребить остатки тех, кто прятался за костюмами и масками.Ранее по мотивам комикса был снят одноименный фильм за авторством Зака Снайдера («300 спартанцев», «Лига Справедливости»). Позже историю вселенной продолжил сериал, вышедший в 2019 году.Точная дата выхода пока неизвестна.