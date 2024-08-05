Вышел первый тизер сериала «Рыцарь Семи Королевств» по вселенной «Игры Престолов»
Артем Фунтиков —
В первом сезоне спин-оффа будет шесть серий.
HBO поделилась коротким роликом «Рыцаря Семи Королевств». Сюжет развернется примерно за 89 лет до начала событий «Игры престолов» и через 77 лет после завершения первого сезона «Дома дракона».
Сериал основан на цикле книг Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». По словам автора, HBO хочет экранизировать все три рассказа, если первый сезон станет успешным.
Премьера «Рыцаря Семи Королевств» намечена на 2025 год.
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