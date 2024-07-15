Вышел первый трейлер аниме-сериала «Терминатор Зеро»

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Все 8 эпизодов выйдут в августе.Производством занимается Netflix в содружестве со студией Production I.G («Призрак в доспехах», «Евангелион»).Сюжет разворачивается в Токио и частично связан с событиями фильмов. В 1997 году, на пороге Судного дня, роботы, созданные Скайнет, обретают самосознание. Это приводит к многолетней войне между армией машин и выжившими людьми. Солдат из будущего отправляют в прошлое, чтобы защитить ученого по имени Малкольм Ли. Он работает над созданием системы, которая может дать отпор восставшим киборгам. На ликвидацию исследователя и его семьи отправили машину в облике человека.Ждем релиз 29 августа этого года на Netflix и в «домашнем прокате».