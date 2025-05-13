Вышел первый трейлер экшена «Никто 2»

Премьера намечена на конец лета.
Хатч и его семья отправились отдохнуть в небольшой курортный городок. По закону подлости в том же месте орудует банда контрабандистов и процветает торговля наркотиками. Вскоре семьянин попадает в эпицентр криминальных разборок. А значит долгожданный отпуск откладывается, пока преступники не упокоятся с миром.
В «Никто 2» к своим ролям вернулись Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд. Вместо Серебрякова главным антагонистом станет Шэрон Стоун. А Илью Найшуллера в режиссерском кресле сменил Тимо Тьяханто («Рейд: Пуля в голове»).
Премьера фильма ожидается 15 августа 2025 года.
Трейлер