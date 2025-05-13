Вышел первый трейлер экшена «Никто 2»

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Кинокомпания Universal Pictures показала дебютный трейлер экшена «Никто 2» с Бобом Оденкерком в главной роли. В нем мы видим, как бывший наемник Хатч Мэнселл, бывший сотрудник ЦРУ, вынужден прервать свой отпуск.Хатч и его семья отправились отдохнуть в небольшой курортный городок. По закону подлости в том же месте орудует банда контрабандистов и процветает торговля наркотиками. Вскоре семьянин попадает в эпицентр криминальных разборок. А значит долгожданный отпуск откладывается, пока преступники не упокоятся с миром.В «Никто 2» к своим ролям вернулись Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд. Вместо Серебрякова главным антагонистом станет Шэрон Стоун. А Илью Найшуллера в режиссерском кресле сменил Тимо Тьяханто («Рейд: Пуля в голове»).Премьера фильма ожидается 15 августа 2025 года.