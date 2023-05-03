Вышел первый трейлер фильма «Дюна: часть вторая» с главным героем верхом на черве

Студия Warner Bros. поделилась первым трейлером будущего научно-фантастического фильма «Дюна 2» с актёрским составом уровня кинокомиксов Marvel.Режиссёром картины выступил Дэни Вильнёв, снявший первую половину одноимённового романа Фрэнка Герберта. В тизере нам показали главных героев Пола Атрейдеса и Чани в исполнении Тимоти Шаламе и Зендейи. Они обсуждают будущее Арракиса.Также ролик предлагает нам первый взгляд на Флоренс Пью в роли принцессы Ирулэн и Фейда-Раута, которого сыграл Остин Батлер. Помимо них, в фильме приняли участие другие звёзды мирового масштаба, включая Хавьера Бардема, Джоша Бролина, Стеллана Скарсгарда, Дэйва Батисту, Кристофера Уокена и других.Театральный релиз фильма «Дюна 2» запланирован на 3 ноября.