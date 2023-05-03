Вышел первый трейлер фильма «Дюна: часть вторая» с главным героем верхом на черве

Фархад
Dune

Студия Warner Bros. поделилась первым трейлером будущего научно-фантастического фильма «Дюна 2» с актёрским составом уровня кинокомиксов Marvel.

Режиссёром картины выступил Дэни Вильнёв, снявший первую половину одноимённового романа Фрэнка Герберта. В тизере нам показали главных героев Пола Атрейдеса и Чани в исполнении Тимоти Шаламе и Зендейи. Они обсуждают будущее Арракиса. 



Также ролик предлагает нам первый взгляд на Флоренс Пью в роли принцессы Ирулэн и Фейда-Раута, которого сыграл Остин Батлер. Помимо них, в фильме приняли участие другие звёзды мирового масштаба, включая Хавьера Бардема, Джоша Бролина, Стеллана Скарсгарда, Дэйва Батисту, Кристофера Уокена и других.

Театральный релиз фильма «Дюна 2» запланирован на 3 ноября.
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Источник:
Warner Bros
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4031
st00p1dm0nkey
«Верхом на черве» прочитал под рифму Найка Борзова, только там на звезде было 🤣🤣🤣
Вчера в 21:36
#
Esthet
+1742
Esthet st00p1dm0nkey
Ага, верхом на черве, и спайс по ноздре)))
Вчера в 21:50
#
banditos
+114
banditos
Ждём
Вчера в 21:53
#
+8
OnVoG
ЗендеЙи 🤦🏼‍♂️
Примерно как: Фархадья
Вчера в 23:07
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