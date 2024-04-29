Вышел первый трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Второй фильм с «ожившими» персонажами станет предысторией оригинального мультфильма.Дебютный тизер-трейлер появился в официальном YouTube-канале студии Disney. «Муфаса: Король Лев» посвящен юности отца Симбы — львенке из оригинальной ленты 1994 года. Сюжет расскажет историю становления молодого льва от рождения до времен правления прайдом.Оригинальный «Король Лев» вышел в 1994 году, получил два продолжения, а также спин-офф в виде сериала о Тимоне и Пумбе — друзьях Симбы. В 2019-м студия Disney выпустила компьютерный ремейк мультфильма.Релиз фильма в кинотеатрах ожидается 20 декабря 2024 года.