Вышел первый трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Артем
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Второй фильм с «ожившими» персонажами станет предысторией оригинального мультфильма.

Дебютный тизер-трейлер появился в официальном YouTube-канале студии Disney. «Муфаса: Король Лев» посвящен юности отца Симбы — львенке из оригинальной ленты 1994 года. Сюжет расскажет историю становления молодого льва от рождения до времен правления прайдом. 


Оригинальный «Король Лев» вышел в 1994 году, получил два продолжения, а также спин-офф в виде сериала о Тимоне и Пумбе — друзьях Симбы. В 2019-м студия Disney выпустила компьютерный ремейк мультфильма.

Релиз фильма в кинотеатрах ожидается 20 декабря 2024 года.
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Источник:
YouTube
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