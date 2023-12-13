Вышел первый трейлер «Кунг-Фу Панды 4». Дата премьеры прилагается

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Приключения панды продолжаться уже этой весной.Спустя семь лет студия DreamWorks Animation выпустит продолжение приключений неуклюжего, но смелого По. Известно, что боец отправиться в новое приключение, чтобы стать Духовным лидером Долины Мира. Ему предстоит обучить приемника — мастера кунг-фу, который станет новым Драконом. Претендентом на новое звание станет лисица Чжэнь. Также По сразится с Хамелеоном, который призывает злодеев из прошлых частей.Премьера ожидается 7 марта 2024 года. Роль По озвучивает Джек Блэк, а роль ученицы Лисицы досталась Аквафине.