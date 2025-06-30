Вышел первый трейлер «Проекта "Аве Мария"» с Райаном Гослингом в космосе

Артем
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Релиз состоится весной 2026 года.

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Amazon MGM показала дебютный трейлер фильма «Проект "Аве Мария"» — экранизации романа Энди Вейера, автора «Марсианина».

По сюжету, школьный учитель Райленд Грейс, потерявший память, приходит в себя на космическом корабле в одиночестве рядом с двумя трупами. Двигаясь к системе Тау Кита, астронавт вспоминает, что ему предстоит спасти человечество от вымирания. В этом ему помогает инопланетянин, общающийся посредством музыки.

Режиссерское кресло заняли Фил Лорд и Крис Миллер («Человек-Паук: Через вселенные»). Адаптацией сценария занялся Дрю Годдард, работавший над «Марсианином». 

Мировой прокат «Проекта "Аве Мария"» запланирован на март 2026 года.

Трейлер
3
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