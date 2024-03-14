Вышел первый трейлер ремейка «Ворон»

Премьера состоится 7 июня 2024 года. Фильм также официально покажут в российских кинотеатрах.
Дебютный трейлер показывает главных персонажей и сюжетную завязку фильма. Идея осталась прежней — музыкант Эрик Дрейвен восстает из мертвых и мстит преступникам за гибель невесты.
Режиссером стал Руперт Сандерс, роль мрачного мстителя исполнит Билл Скарсгард («Оно», «Джон Уик 4»), а его возлюбленную — певица FKA Twigs.
Лента основана на серии комиксов 1989 года, а его первая экранизация от части прославилась из-за трагедии. Исполнитель главной роли Брендон Ли (сын Брюса Ли) был застрелен из бутафорского оружия на финальной стадии съемок.
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