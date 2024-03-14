Вышел первый трейлер ремейка «Ворон»

Артем
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Премьера состоится 7 июня 2024 года. Фильм также официально покажут в российских кинотеатрах.

Дебютный трейлер показывает главных персонажей и сюжетную завязку фильма. Идея осталась прежней — музыкант Эрик Дрейвен восстает из мертвых и мстит преступникам за гибель невесты. 


Режиссером стал Руперт Сандерс, роль мрачного мстителя исполнит Билл Скарсгард («Оно», «Джон Уик 4»), а его возлюбленную — певица FKA Twigs. 

Лента основана на серии комиксов 1989 года, а его первая экранизация от части прославилась из-за трагедии. Исполнитель главной роли Брендон Ли (сын Брюса Ли) был застрелен из бутафорского оружия на финальной стадии съемок.

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В российском прокате «Ворона» покажет компания «Вольга».

Ранее мы писали о главных победителях премии "Оскар 2024" и рассказали подробности выхода сериала по игре Fallout.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+1492
tellurian
Старый фильм считаю шедевр. Очень люблю этот фильм.
Сегодня в 18:46
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Hello!
+671
Hello! tellurian
Игра ещё нормальная была.
Сегодня в 19:00
#
S.T.A.L.K.E.R.
+567
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Дождь не может идти Вечно … 🐦‍⬛
32 минуты назад
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+264
mr.panda
Согласен — оригинал шикаренСкарсгард запомнился с Хелмок Гроу, думаю, он идеально впишется в ремейк.
2 часа назад в 20:57
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