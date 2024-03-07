Вышел первый трейлер сериала по игре Fallout. Известна дата выхода

Артем
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Ранее премьера была запланирована на 12 апреля 2024 года. Теперь дату перенесли чуть ближе, а вместо еженедельного выхода, все эпизоды покажут сразу.

В трехминутном трейлере под мотив знакомого всем фанатам серии саундтрека, нас знакомят с главными персонажами шоу, а также фрагментами основных сюжетных событий.


Действие Fallout разворачивается в 2296 году — спустя 219 лет после ядерной катастрофы. Жители убежищ вынуждены выйти на поверхность, где их встречает странный и жестокий мир со своими обитателями и правилами. Главными персонажами станут жительница Убежища 33 Люси, новичок Братства Стали Максимус и охотник за головами Гуль.

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Сериал выйдет 11 апреля на стримиговом сервисе Amazon.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

карим
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карим
Ждемс
32 минуты назад
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