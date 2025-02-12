Вышел полноценный трейлер фильма «Как приручить дракона»

DreamWorks поделилась полноценным трейлером лайв-экшен фильма «Как приручить дракона», который основан на одноимённом мультфильме студии.
Судя по ролику, план DreamWorks по созданию живой адаптации «Как приручить дракона» оказался не таким уж и удачным. Возможно, студии было бы лучше сохранить эту франшизу строго анимированной, а не переснимать всё по кадрам с живыми актёрами и кучей CGI-графики. Главные ролик в картине исполнят Мейсон Темз («Ради всего человечества»), Нико Паркер («Одни из нас»), Джерард Батлер («300 спартанцев», «Законопослушный гражданин»).
Мировая премьера «Как приручить дракона» состоится 13 июня.