Вышел полноценный трейлер второго сезона Halo

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Продолжение фантастической саги о мастере Чифе ожидается в начале февраля.За две с половиной минуты трейлера нас готовят к более мрачному повествованию, в сравнении с первым сезоном. Сюжет разворачивается в будущем, где человечество противостоит Конвенантам — военному союзу инопланетной рассы. Со стороны Земли в сражение вступят модифицированные солдаты под руководством Мастера Чифа Джона-117.Шоураннером второго сезона Halo выступает Дэвид Винер («Дивный новый мир»), заменивший Стивена Кейна, который руководил первым сезоном.Помимо Пабло Шрайбера в роли Мастера Чифа к роли Кортаны вернулась Джен Тейлор. В касте также значатся Дэнни Сапани («Бульварные ужасы»), Олив Грей («Half Moon Investigations»), Чарли Мерфи («Острые козырьки»), Наташа МакЭлхон («Блудливая Калифорния»), Боким Вудбайн («Фарго»), Бентли Калу («Мстители: Эра Альтрона»), Наташа Кулзак («Ведьмак») и другие.Премьера второго сезона намечена на 8 февраля 2024 года на стриминговой платформе Paramount+.