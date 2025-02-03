Вышел тизер «М3ГАН 2.0» — сиквела нашумевшего техно-хоррора

Артем
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Премьера состоится уже этим летом.

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Компания Blumhouse показала первые кадры продолжения хоррора об андроиде-убийце. Премьера тизера «М3ГАН 2.0» состоялась в рамках церемонии «Грэмми». Короткий ролик с танцующей куклой завершается официально й датой релиза — 27 июля 2025 года.

Напомним, что оригинальная «М3ГАН» вышла в 2023 году. По сюжету 10-летняя Кэди вместе с родителями попадает в автокатастрофу. После смерти родственников, девочка вынуждена жить с тетей Джемме — сотрудницей корпорации по производству технологичных игрушек. Джемма знакомит Кэди с экспериментальной куклой-андроидом М3ган, обладающей искусственным интеллектом. Новая «подружка» запрограммирована защищать ребенка от физического и морального вреда, но воспринимает это через чур буквально.

Фильм собрал в мировом прокате $180 млн при затратах на производство всего $12 млн. Критики и зрители также остались довольны хоррором: на IMDb — 6,3 из 10, на Rotten Tomatoes — 93% «свежести», и 72 балла из 100 на Metacritic.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+2130
tellurian
«Чересчур» правильно писать!
3 февраля 2025 в 10:39
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+148
Ivan Ivanov tellurian
У них языковая модель старая ))
4 февраля 2025 в 02:17
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