Вышел тизер «М3ГАН 2.0» — сиквела нашумевшего техно-хоррора

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Компания Blumhouse показала первые кадры продолжения хоррора об андроиде-убийце. Премьера тизера «М3ГАН 2.0» состоялась в рамках церемонии «Грэмми». Короткий ролик с танцующей куклой завершается официально й датой релиза — 27 июля 2025 года.Напомним, что оригинальная «М3ГАН» вышла в 2023 году. По сюжету 10-летняя Кэди вместе с родителями попадает в автокатастрофу. После смерти родственников, девочка вынуждена жить с тетей Джемме — сотрудницей корпорации по производству технологичных игрушек. Джемма знакомит Кэди с экспериментальной куклой-андроидом М3ган, обладающей искусственным интеллектом. Новая «подружка» запрограммирована защищать ребенка от физического и морального вреда, но воспринимает это через чур буквально.Фильм собрал в мировом прокате $180 млн при затратах на производство всего $12 млн. Критики и зрители также остались довольны хоррором: на IMDb — 6,3 из 10, на Rotten Tomatoes — 93% «свежести», и 72 балла из 100 на Metacritic.