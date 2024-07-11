Вышел тизер «Платформы 2» — социального триллера про еду и неравенство

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Релиз состоится уже этой осенью.Главными участниками жуткого эксперимента станут таинственная девушка в исполнении Милены Смит («Параллельные матери») и лысый здоровяк с зажигалкой, которого играет Ховик Кеучкерян («Человек, который убил Дон Кихота»). Вместе им предстоит погрузиться на дно социального колодца.Напомним, что оригинальный фильм вышел в 2019 году. Сюжет метафорически описывал принцип неравенства социального лифта. Двое заточенных оказались в закрытой комнате многоэтажной постройки, через которую раз в день спускалась платформа с едой. Проблема в том, что количество продовольствия было одно на всех. И чем ниже находились заключенные, тем меньше шансов выжить. Но раз в месяц испытуемые менялись местами.За разработку отвечает Netflix. Режиссером выступит автор оригинала Гальдер Гастелу-Уррутия. Премьера состоится 9 октября 2024 года.