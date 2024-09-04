Вышел тизер сериала «Чужой: Земля»

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Также авторы рассказали на чем завязан сюжет, и когда ждать первый сезон.Действие сериала развернется за 30 лет до событий «Чужого», снятого в 1979 году Ридли Скоттом. Молодая девушка исследователь в сопровождении солдат находит корабль, потерпевший крушение на Земле. Как и полагается, на борту таится угроза для всего человечества.Режиссером выступил Ной Хоули («Фарго», «Легион»). В главных ролях снялись: Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин, Бабу Сисэй и другие.«Чужой: Земля» стартует в онлайн-кинотеатре Hulu в 2025 году. Если верить слухам, первые эпизоды можно ждать уже весной. Создатели рассчитывают развернуть историю на несколько сезонов.