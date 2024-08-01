Вышел тизерный трейлер «Игры в кальмара 2»

«Прошло почти три года с тех пор, как первый сезон вызвал невероятный отклик во всем мире и произошло множество невообразимых событий. Я очень рад, что пишу это письмо, чтобы объявить дату выхода второго сезона и поделиться новостями о третьем, заключительном сезоне. В первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я помню, как подумал: „Вау, я не могу поверить, что я снова в мире „Игры кальмаров“. Это было почти сюрреалистично. Интересно, каково вам будет вернуться в „Игру кальмаров“ спустя три года? Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова вступает в игру. Удастся ли ему отомстить? Фронтмен и на этот раз не кажется легким противником. Ожесточенное столкновение двух миров продолжится в финале 3-го сезона, который мы представим вам в следующем году. Я с нетерпением жду, когда семя, заложенное при создании новой „Игры кальмаров“, вырастет и принесет свои плоды до конца этой истории. Мы сделаем все возможное, чтобы подарить вам еще один захватывающий аттракцион. Надеюсь, вы с нетерпением ждете грядущих событий. Всем спасибо и до скорой встречи».

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Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона «Игры в кальмара». Первый сезон вышел в 2021 году и побил множество рекордов; этот сериал стал одним из самых популярных и просматриваемых во всём мире, породив множество подражаний (например, моды в играх, шоу в ютубе, проведение тех же конкурсов, выпуск стилизованной одежды и масок).«Игра в кальмара 2» выйдет 26 декабря, а в 2025 году будет показан третий сезон, который, судя по тизеру, станет финальным. Режиссёром и сценаристом снова стал Хван Дон Хёк. Netflix передаёт его слова в описании ролика.Письмо от Хван Дон Хёка: