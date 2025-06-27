Вышел третий сезон «Игры в кальмара». Что известно о сериале?

Артем
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Все серии уже есть в профессиональном дубляже.

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На Netflix вышел финал сериала «Игра в кальмара». Сезон состоит из шести эпизодов. Все они уже доступны для просмотра с профессиональным дубляжем и субтитрами на русском языке.

Финал истории, по сути, является второй частью второго сезона, который вышел полгода назад. По сюжету Сон Ги Хун возвращается в смертельную игру после неудавшегося восстания. Ожидается, что зрители увидят, как Ги Хун раскроет истинную личность таинственного Фронтмена, что ранее вступил в игру под псевдонимом О Ен Иль и объединился с Ги Хуном в третьем раунде.

Автор шоу Хван Дон-Хек вкинул зрителям небольшой спойлер — хэппи-энда не будет. По его словам, люди хоть и любят счастливый финал, но не все истории подходят для этого. Третий сезон «Игры в кальмара» поставит точку в основной истории, однако не факт, что вселенная не получит дальнейшего развития в формате спин-оффов.

Также известно, о создании американской версии сериала, созданием которого займется Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб») и второго сезона реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов».
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