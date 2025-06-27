Вышел третий сезон «Игры в кальмара». Что известно о сериале?

Все серии уже есть в профессиональном дубляже.
Финал истории, по сути, является второй частью второго сезона, который вышел полгода назад. По сюжету Сон Ги Хун возвращается в смертельную игру после неудавшегося восстания. Ожидается, что зрители увидят, как Ги Хун раскроет истинную личность таинственного Фронтмена, что ранее вступил в игру под псевдонимом О Ен Иль и объединился с Ги Хуном в третьем раунде.
Также известно, о создании американской версии сериала, созданием которого займется Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб») и второго сезона реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов».