Вышел трейлер драмы «Только ты» со звездой «Теда Лассо» в главной роли

Стриминговый сервис Apple TV+ наконец-то поделился трейлером романтической драмы «Только ты» с Бреттом Голдштейном и Имоджен Путс в главных ролях.
«Лора и Саймон — лучшие друзья со студенчества. За эти годы они осознали, что их связывает нечто большее, чем просто дружба. Смогут ли они рискнуть всем, чтобы открыть для себя любовь, существовавшую всё это время? Да и нужно ли это?», — из описания фильма.
Трейлер пропитан лёгкой атмосферой «Вечного сияния чистого разума» с нотками «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью».
Мировая премьера фильма «Только ты» состоится 26 сентября на Apple TV+.