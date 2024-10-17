Вышел трейлер «Электрическог штата» — безумного роад-муви от режиссеров «Мстителей».

Фильм может стать одним из самых дорогостоящих проектов в истории кинематографа.
Действие фильма развернется в альтернативной Америке 90-х годов, когда машины воcстали против людей. Главная героиня Мишель, сирота-подросток, отправляется на дикий электрический Запад в поисках своего брата в компании контрабандиста и робота.
Стилистически «Электрический штат» напоминает вселенную Fallout и черпает вдохновение в работах художника-фантаста Саймона Столенхага. Также на основе его иллюстраций был снят сериал «Байки из петли» 2020 года.
Производством занимается Netflix, а режиссерами ленты выступят братья Руссо, авторы последних двух фильмов о «Мстителях». Роли исполнят: Крис Пратт, Ке Хюи Куан, Джейсон Александр, Вуди Норман, Джанкарло Эспозито и Стэнли Туччи. На создание проекта планируют потратить около $320 млн.
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Мировая премьера ожидается 14 марта 2025 года.