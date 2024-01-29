Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Два поколения оходников за привидениями сойдутся уже этой весной.Кинокомпания Sony Pictures выложила официальный трейлер на своем YouTube-канале. Сюжет «Леденящего ужаса» станет прямым продолжением «Наследников» 2021 года. Семья Спенглер намерена оставить паранормальное прошлое и начать новую жизнь в Нью-Йорке. Однако планам не суждено сбыться. Древнее зло, превращающее жителей города в ледышки, заставляет вновь схватиться за эктоплазменные ружья и заплечные ловушки. К сопротивлению также присоединится старая гвардия — Рэй, Питер, Уинстон, их секретарша Жанин и конечно Лизун.Премьера намечена на 22 марта 2024 года.