Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Артем
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Два поколения оходников за привидениями сойдутся уже этой весной.

Кинокомпания Sony Pictures выложила официальный трейлер на своем YouTube-канале. Сюжет «Леденящего ужаса» станет прямым продолжением «Наследников» 2021 года. Семья Спенглер намерена оставить паранормальное прошлое и начать новую жизнь в Нью-Йорке. Однако планам не суждено сбыться. Древнее зло, превращающее жителей города в ледышки, заставляет вновь схватиться за эктоплазменные ружья и заплечные ловушки. К сопротивлению также присоединится старая гвардия — Рэй, Питер, Уинстон, их секретарша Жанин и конечно Лизун.


Премьера намечена на 22 марта 2024 года.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Tigrolik
+627
Tigrolik
Нуууу такое. В команде нет трансгендера, афроамериканца, азиата, лесбиянки и гея.
час назад в 18:58
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