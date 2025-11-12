Вышел трейлер фильма The Super Mario Galaxy Movie от Nintendo

Японский производитель консолей Nintendo и анимационная студия Illumination выпустили первый полноценный трейлер фильма The Super Mario Galaxy Movie в рамках специального мероприятия Nintendo Direct.
В ролике нам показали уменьшенного Боузера во время арт-терапии, братьев Марио и Луиджи, а также Пич и Тоад, которые используют звёзды, чтобы отправиться на другую планету. Визуальная составляющая, как и ожидалось от Illumination (создатели миньонов), выглядит потрясающе.
Трейлер также подтверждает появление двух любимых фанатами персонажей: Розалины и Боузера-младшего. Роль Розалины исполнила Бри Ларсон, а Боузера-младшего озвучивает Бенни Сэфди. К своим ролям также вернутся Джек Блэк, Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй и Кигэн-Майкл Ки. А вот Йоши, увы, пока не показали. Вероятно, Nintendo оставила его для следующих тизеров.
Релиз фильма запланирован на 3 апреля.