Вышел трейлер фильма The Super Mario Galaxy Movie от Nintendo

Фархад



Японский производитель консолей Nintendo и анимационная студия Illumination выпустили первый полноценный трейлер фильма The Super Mario Galaxy Movie в рамках специального мероприятия Nintendo Direct.

Продолжение The Super Mario Bros. Movie, самого кассового фильма по мотивам видеоигр, выйдет в кинотеатрах уже 3 апреля 2026 года.

В ролике нам показали уменьшенного Боузера во время арт-терапии, братьев Марио и Луиджи, а также Пич и Тоад, которые используют звёзды, чтобы отправиться на другую планету. Визуальная составляющая, как и ожидалось от Illumination (создатели миньонов), выглядит потрясающе.

Трейлер также подтверждает появление двух любимых фанатами персонажей: Розалины и Боузера-младшего. Роль Розалины исполнила Бри Ларсон, а Боузера-младшего озвучивает Бенни Сэфди. К своим ролям также вернутся Джек Блэк, Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй и Кигэн-Майкл Ки. А вот Йоши, увы, пока не показали. Вероятно, Nintendo оставила его для следующих тизеров. 

Релиз фильма запланирован на 3 апреля.
