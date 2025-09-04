Вышел трейлер хоррора «28 лет спустя: храм костей»

Артем
Премьера сиквела состоится в январе.

Сиквел с подзаголовком «Храм костей» станет прямым продолжением «28 лет спустя», который вышел в июне 2025 года.

Сюжет развернётся в пораженной вирусом ярости Великобритании. Главным героем станет Спайк (Алфи Уильямс), который присоединится к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл). К роли безумного доктора вернется Рэйф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон, а Киллиану Мерфи («28 дней спустя») обещают эпизодическую, но значимую в истории роль.

Режиссером выступила Ния ДаКоста («Капитана Марвел 2»). Сценарий «Храма костей» написал Алекс Гарленд («Из машины», «Аннигиляции» и «Падения империи»).

Выпуск третьей части зависит от успеха первых двух частей трилогии, сообщил Дэнни Бойл.

Премьера «28 лет спустя: храм костей» ожидается 16 января 2026 года.

Трейлер

