Вышел трейлер хоррора «Пункт назначения 6» с датой релиза

Новая часть серии возвращается после 14-летнего перерыва.
Сюжет. Главной героиней станет студентка Стефани, которая каждую ночь видит один и тот же кошмар. Спасти себя и свою семью от смерти, ей поможет лишь один человек, на поиски которого она отправляется. Вероятно, лента имеет двойную сюжетную линию, поскольку в предыдущем синопсисе упоминалась женщина, обманувшая смерть 60 лет назад.
Состав. Режиссерами «Пункта назначения 6» выступят Зак Липовски и Адам Стейн, известные по фильму «Ким пять с плюсом». Роли исполнят: Кейтлин Санта-Хуана, Тео Брионес, Ричард Хармон, Оуэн Патрик Джойнер, Райя Кильстедт, Анна Лор, Брек Бэссинджер и другие.
Когда ждать? Мировая премьера хоррора «Пункт назначения: кровные узы» ожидается 16 мая 2025 года.