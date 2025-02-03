Вышел трейлер хоррора «Пункт назначения 6» с датой релиза





Новая часть серии возвращается после 14-летнего перерыва. Новая часть серии возвращается после 14-летнего перерыва. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Трейлер

Студия Warner Bros представила дебютный трейлер фильма ужасов «Пункт назначения: кровные узы». В ролике показывают, как татуировщик отпускает своего последнего клиента и присаживается, чтобы запечатлеть на руке напоминание об отце. По канонам серии в комнате происходит череда событий со смертельным исходом.Главной героиней станет студентка Стефани, которая каждую ночь видит один и тот же кошмар. Спасти себя и свою семью от смерти, ей поможет лишь один человек, на поиски которого она отправляется. Вероятно, лента имеет двойную сюжетную линию, поскольку в предыдущем синопсисе упоминалась женщина, обманувшая смерть 60 лет назад.Режиссерами «Пункта назначения 6» выступят Зак Липовски и Адам Стейн, известные по фильму «Ким пять с плюсом». Роли исполнят: Кейтлин Санта-Хуана, Тео Брионес, Ричард Хармон, Оуэн Патрик Джойнер, Райя Кильстедт, Анна Лор, Брек Бэссинджер и другие.Мировая премьера хоррора «Пункт назначения: кровные узы» ожидается 16 мая 2025 года.