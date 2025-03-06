Вышел трейлер кровавого хоррора «Бэмби: расплата»

Артем
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Над тешовым ужастиком работали создатели фильма «Винни-Пух: кровь и мед»

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О чем речь. Создатели низкобюджетных инди-хорроров продолжают эксплуатировать сказочных персонажей. По прошествию времени их образ стал общественным достоянием и не требует соблюдения авторских прав. Так на экранах появились кровавая дилогия про «Винни-Пуха», а летом планируется релиз фильма «Питер Пэн: кошмар в Нетляндии».

Сюжет. Мать с сыном попадают в автокатастрофу и остаются одни в глухом лесу. Но потерпевших начинает охоту олень-мутант Бэмби, который мстит человечеству за смерть матери.

Состав. Режиссер: Дэн Аллен. Сценарий: Риз Уоррингтон, Феликс Зальтен. В ролях: Роксанна Макки, Никола Райт, Самира Майти, Расселл Джеффри Бэнкс, Том Мулрон и другие.

Где смотреть. Премьера «Бэмби: расплата» состоится летом. Пока неизвестно будут ли крутить фильм в российских кинотеатрах.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

kardigan
+3915
kardigan
Ну и бредятина! Как и Вини Пух. Что они там курят?😀
час назад в 14:06
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