Вышел трейлер кровавого хоррора «Бэмби: расплата»

Над тешовым ужастиком работали создатели фильма «Винни-Пух: кровь и мед»
Сюжет. Мать с сыном попадают в автокатастрофу и остаются одни в глухом лесу. Но потерпевших начинает охоту олень-мутант Бэмби, который мстит человечеству за смерть матери.
Состав. Режиссер: Дэн Аллен. Сценарий: Риз Уоррингтон, Феликс Зальтен. В ролях: Роксанна Макки, Никола Райт, Самира Майти, Расселл Джеффри Бэнкс, Том Мулрон и другие.
Где смотреть. Премьера «Бэмби: расплата» состоится летом. Пока неизвестно будут ли крутить фильм в российских кинотеатрах.