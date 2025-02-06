Вышел трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»

Артем
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Лента станет седьмой частью по культовой франшизе.

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О чем речь? Студия Universal опубликовала дебютный трейлер фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». Это седьмая часть культовой франшизы Стивена Спилберга.

Сюжет. Спустя пять лет после событий фильма «Мир Юрского периода: Господство», гигантские рептилии расселяются по регионам, с наиболее благоприятным климатом. Группа ученых проникает на территорию динозавров, чтобы добыть ДНК для создания лекарства, но планы меняются, когда исследователи встречают семью, попавшую в ловушку гигантов.

Состав. Режиссер: Гарет Эдвардс («Годзилла», «Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Сценарий:  Дэвид Кепп («Парка Юрского периода»). Роли исполнят: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али и другие.

Когда ждать? Премьера фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» ожидается 2 июля 2025 года.

Трейлер

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+21
TheEwb
Всегда же был Парк...
Тогда где первые версии Мира ?
Сегодня в 12:19
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