Вышел трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»





Лента станет седьмой частью по культовой франшизе. Лента станет седьмой частью по культовой франшизе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Трейлер

Студия Universal опубликовала дебютный трейлер фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». Это седьмая часть культовой франшизы Стивена Спилберга.Спустя пять лет после событий фильма «Мир Юрского периода: Господство», гигантские рептилии расселяются по регионам, с наиболее благоприятным климатом. Группа ученых проникает на территорию динозавров, чтобы добыть ДНК для создания лекарства, но планы меняются, когда исследователи встречают семью, попавшую в ловушку гигантов.Режиссер: Гарет Эдвардс («Годзилла», «Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Сценарий: Дэвид Кепп («Парка Юрского периода»). Роли исполнят: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али и другие.Премьера фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» ожидается 2 июля 2025 года.