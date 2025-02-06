Вышел трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»

Лента станет седьмой частью по культовой франшизе.
Сюжет. Спустя пять лет после событий фильма «Мир Юрского периода: Господство», гигантские рептилии расселяются по регионам, с наиболее благоприятным климатом. Группа ученых проникает на территорию динозавров, чтобы добыть ДНК для создания лекарства, но планы меняются, когда исследователи встречают семью, попавшую в ловушку гигантов.
Состав. Режиссер: Гарет Эдвардс («Годзилла», «Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Сценарий: Дэвид Кепп («Парка Юрского периода»). Роли исполнят: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али и другие.
Когда ждать? Премьера фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» ожидается 2 июля 2025 года.