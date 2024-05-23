Вышел трейлер мистической комедии «Битлджус 2». Монику Белуччи не узнать.

Артем
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Продолжение готической ленты ожидается осенью.

«Битлджус 2» станет прямым продолжением оригинальной ленты 1988 года. Режиссером вновь выступит Тим Бартон, к роли безумного призрака вернется Майкл Китон, а сопровождать его будет повзрослевшая Вайнона Райдер. 


Среди новичков замечены звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега, Моника Белуччи и Уиллем Дефо.

Премьера ожидается 6 сентября 2024 года.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Aspard
+563
Aspard
Трейлер хорош, в стиле!
45 минут назад
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