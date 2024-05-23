Вышел трейлер мистической комедии «Битлджус 2». Монику Белуччи не узнать.

Продолжение готической ленты ожидается осенью.«Битлджус 2» станет прямым продолжением оригинальной ленты 1988 года. Режиссером вновь выступит Тим Бартон, к роли безумного призрака вернется Майкл Китон, а сопровождать его будет повзрослевшая Вайнона Райдер.Среди новичков замечены звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега, Моника Белуччи и Уиллем Дефо.Премьера ожидается 6 сентября 2024 года.