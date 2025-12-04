Вышел трейлер нового сезона «Тегерана» от Apple TV. Его ждали 3 года







Один из первых и самых популярных триллеров платформы Apple TV, «Тегеран» наконец-то получил продолжение. Релиз третьего сезона состоится уже в следующем месяце.

Сериал рассказывает захватывающую историю агента Моссада, которая работает под прикрытием на опасном задании в Тегеране, подвергая себя и всех окружающих смертельной опасности. В третьем сезоне к актёрскому составу присоединился Хью Лори («Доктор Хаус»). Съёмки новых эпизодов завершились ещё в 2023 году, но Apple решила отложить премьеру из-за конфликтов между Ираном и Израилем.Выход первого эпизода третьего сезона «Тегерана» запланирован на 9 января 2026 года. Примечательно, что в пресс-релизе Apple заявила о производстве четвёртого сезона триллера.