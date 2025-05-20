Вышел трейлер «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Что известно о жутком сериале

Артем
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Премьера состоится осенью этого года.

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HBO показал дебютный трейлер «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Сериал станет предысторией о клоуне Пеннивайзе, вдохновленный интерлюдией одноименного романа Стивена Кинга.

Действие разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. История расскажет о появлении демонического клоуна Пеннивайза и исследует темную историю города Дерри, включая такие события, как поджог ночного клуба «Блэк Спот», совершенный расистской группировкой. Часть эпизодов перенесет зрителей 30-е года.

К роли клоуна Пеннивайза вернется Билл Скарсгард («Джон Уик 4», «Ворон», ). По мимо него в съемках участвуют Джован Адепо («Задача трех тел»), Крис Чок («12 лет рабства»), Тейлор Пейдж («Анатомия страсти»), Джеймс Ремар («Декстер»), Тайнер Рашинг («Очень странные дела»), Мэделин Стоу («12 обезьян») и другие.

Первый сезон включает девять серий. Из них четыре эпизода снимет режиссер Энди Мускетти, автор дилогии «Оно» 2017 и 2019 года. Сценарий написан Джейсоном Фуксом, который также является одним из продюсеров.

Изначально сериал планировалось выпустить на Хэллоуин 2024 года, однако из-за забастовок в Голливуде премьера была отложена. Теперь релиз намечен на осень в 2025 года. Премьера пройдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Трейлер

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