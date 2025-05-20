Вышел трейлер «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Что известно о жутком сериале





Премьера состоится осенью этого года. Премьера состоится осенью этого года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

HBO показал дебютный трейлер «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Сериал станет предысторией о клоуне Пеннивайзе, вдохновленный интерлюдией одноименного романа Стивена Кинга.Действие разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. История расскажет о появлении демонического клоуна Пеннивайза и исследует темную историю города Дерри, включая такие события, как поджог ночного клуба «Блэк Спот», совершенный расистской группировкой. Часть эпизодов перенесет зрителей 30-е года.К роли клоуна Пеннивайза вернется Билл Скарсгард («Джон Уик 4», «Ворон», ). По мимо него в съемках участвуют Джован Адепо («Задача трех тел»), Крис Чок («12 лет рабства»), Тейлор Пейдж («Анатомия страсти»), Джеймс Ремар («Декстер»), Тайнер Рашинг («Очень странные дела»), Мэделин Стоу («12 обезьян») и другие.Первый сезон включает девять серий. Из них четыре эпизода снимет режиссер Энди Мускетти, автор дилогии «Оно» 2017 и 2019 года. Сценарий написан Джейсоном Фуксом, который также является одним из продюсеров.Изначально сериал планировалось выпустить на Хэллоуин 2024 года, однако из-за забастовок в Голливуде премьера была отложена. Теперь релиз намечен на осень в 2025 года. Премьера пройдет на стриминговом сервисе HBO Max.