Вышел трейлер Secret Level — антологии от создателей «Любовь, смерть и роботы»

Сериал-антология полностью посвящен компьютерным играм и создан на игровом движке Unreal Engine.Так один из эпизодов расскажет о мире Unreal Tournament — культовому сетевому шутеру. В ролике также мелькали кадры из других вселенных, например Armored Core или Warhammer 40 000.Сериал будет состоять из 15 эпизодов о видеоиграх. Авторы Secret Level затронули как современные, так и олдскульные проекты, среди которых: Dungeons & Dragons, Exodus, Mega Man, God of War, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000 и другие. Их отрывки можно заметить в трейлере.Релиз антологии Secret Level ожидается 10 декабря.