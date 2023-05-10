Вышел трейлер сериала Apple TV+ о Билли Миллигане с Томом Холландом в главной роли

Фархад
Crowded Room

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером нового сериала «Переполненная комната» от оскароносного сценариста и продюсера Акивы Голдсман.



Сериал основан на романе Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». «Переполненная комната» рассказывает историю Дэнни Салливана (Том Холланд), молодого парня, арестованного за участие в перестрелке в Нью-Йорке в 1979 году. Он попадает на допрос к следователю Рие Гудвин (Аманда Сейфрид), в ходе которого всплывают различные истории из его таинственного прошлого.

Интересно, что ещё в 2015 году несколько студий планировали снять полнометражный фильм «Переполненная комната» с Леонардо ДиКаприо в главной роли, а в 2021 году Apple решила превратить его в сериал-антологию с другим актёром.

Премьера долгожданного сериала «Переполненная комната» на платформе Apple TV+ состоится 9 июня.
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Источник:
Apple
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