Вышел трейлер сериала «Бандиты во времени» от режиссёра «Тора» и «Мандалорца»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего сериала «Бандиты во времени», основанного на одноимённом фильме 1981 года с Шоном Коннери в главной роли.Режиссёром и продюсером шоу выступил Тайка Вайтити, известный своими работами над фильмами «Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри», а также постановкой некоторых эпизодов «Мандалорца».«Бандиты во времени» расскажут историю 11-летнего мальчика по имени Кевин, который нашёл в своём доме загадочный портал. Из него в комнату Кевина попали 6 карликов-бандитов, которые забирают мальчика с собой, чтобы путешествовать во времени и пространстве в поисках сокровищ.Премьера первых двух эпизодов состоится 24 июля на Apple TV+.