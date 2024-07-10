Вышел трейлер сериала «Бандиты во времени» от режиссёра «Тора» и «Мандалорца»

Фархад
ATV

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего сериала «Бандиты во времени», основанного на одноимённом фильме 1981 года с Шоном Коннери в главной роли. 

Режиссёром и продюсером шоу выступил Тайка Вайтити, известный своими работами над фильмами «Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри», а также постановкой некоторых эпизодов «Мандалорца».

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«Бандиты во времени» расскажут историю 11-летнего мальчика по имени Кевин, который нашёл в своём доме загадочный портал. Из него в комнату Кевина попали 6 карликов-бандитов, которые забирают мальчика с собой, чтобы путешествовать во времени и пространстве в поисках сокровищ.

Премьера первых двух эпизодов состоится 24 июля на Apple TV+.
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Источник:
Apple
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