Вышел трейлер сериала «Женщина в озере» с Натали Портман и Мозес Ингрэм

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего драматического сериала «Женщина в озере», главные ролик в котором исполнили Натали Портман и Мозес Ингрэм.Сюжет основан на одноимённом романе Лоры Липпман 2019 года. Создателем и режиссёром выступила Альма Харэль.События разворачиваются в 1966 году в Балтиморе. Жизнь Мэдди Шварц (Портман) — еврейская домохозяйка, стремящаяся избавиться от тайного прошлого и раскрыть себя в роли журналиста-расследователя, внезапно пересекается с Клео Джонсон (Ингрэм) — чернокожей матерью-одиночкой, сталкивающейся с расовой дискриминацией в США. На протяжении всего сезона зрителей ждёт захватывающий нуарный триллер с неожиданным концом.Премьера сериала «Женщина в озере» на Apple TV+ состоится 19 июля.