Вышел трейлер сериала «Женщина в озере» с Натали Портман и Мозес Ингрэм

Фархад
ATV+

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего драматического сериала «Женщина в озере», главные ролик в котором исполнили Натали Портман и Мозес Ингрэм.

Сюжет основан на одноимённом романе Лоры Липпман 2019 года. Создателем и режиссёром выступила Альма Харэль.



События разворачиваются в 1966 году в Балтиморе. Жизнь Мэдди Шварц (Портман) — еврейская домохозяйка, стремящаяся избавиться от тайного прошлого и раскрыть себя в роли журналиста-расследователя, внезапно пересекается с Клео Джонсон (Ингрэм) — чернокожей матерью-одиночкой, сталкивающейся с расовой дискриминацией в США. На протяжении всего сезона зрителей ждёт захватывающий нуарный триллер с неожиданным концом.

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Премьера сериала «Женщина в озере» на Apple TV+ состоится 19 июля.
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Источник:
Apple TV+
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Комментарии

kardigan
+3663
kardigan
Как всегда бесконечная нудная хрень?😃
Сегодня в 11:44
#
Фархад Усманов
+102
Фархад Усманов kardigan
Думаю, будет что-то похожее на «Защищая Джейкоба» от Apple TV+. Мне зашло
Сегодня в 11:58
#
Dmitriy
+995
Dmitriy
А неожиданным концом будет то, что они окажутся трансвеститами? Просто уже другого не ждешь ныне...
Сегодня в 12:22
#
+927
Paspartu Dmitriy
А есть уже фильмы с таким концом?
32 минуты назад
#
+3
Вячеслав Быковский
Почините уже наконец-то!!! Начинаешь смотреть видео и сразу вылетает!!!
2 часа назад в 13:15
#