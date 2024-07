Вышел трейлер убойного экшена «Осада Коулуна». Джон Уик может отдохнуть

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Фильм снят по комиксу Эди Сэто «Город Тьмы», а режиссером грозился стать Джон Ву.Сюжет «Осады Коулуна» (Twilight of the Warriors: Walled In) разворачивается в 80-х годах и рассказывает о проблемном парне Чан Лок-Квуне, который попадает город-крепость посреди британского колониального Гонконга. Однако даже в таком беспорядке юноша смог обучиться важным жизненным урокам, которые помогут ему противостоять беззаконию.Работа над фильмом началась еще в 2000 году, но постоянно сталкивалась со сложностями. Изначально экранизация комикса закрепилась за Джоном Ву («Без Лица», «Миссия Невыполнима 2»), но в последствии перешла в руки режиссера Чин Поу-Сой (серия «Царь обезьян»).Премьерный показ состоялся на фестивале в Каннах, а затем в Китае и Гонконге. Критики положительно отнеслись к фильму, а на агрегаторе отзывов IMDb его рейтинг составляет 7,4 балла. Для массового зрителя показ «Осады Коулуна» начнется 9 августа 2024 года.