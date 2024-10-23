Вышел трейлер второго сезона «Разделения» от Apple TV+

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером нового сезона «Разделения» — одного из самых популярных сериалов платформы.Ролик намекает на продолжающиеся проблемы в Lumon, но не раскрывает никаких подробностей о сюжете. Единственное, что мы знаем точно: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри и Джон Туртурро вернутся к своим ролям. Первый сезон «Разделения» вышел ещё три года назад и собрал кучу положительных отзывов от зрителей и критиков. Поэтому от продолжения у многих большие ожидания.Премьера второго сезона «Разделения» на Apple TV+ состоится 17 января 2025 года. В него войдут 10 эпизодов, а релиз финальной серии запланирован на 21 марта.