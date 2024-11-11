Вышел трейлер второй части «Миссия: невыполнима 8»

Артем


Продолжение получило подзаголовок «Окончательный расчет». Премьера ожидается в мае 2025 года.

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Фильм стал прямым продолжением предыдуще части. После того как Итан Хант узнает, что искусственный интеллект «Сущность» может стать причиной глобальной катастрофы и хранится на борту старой подводной лодки, он отправляется на поиски программы. Но старинный враг Гебриэль преследует ту же цель. 

Как и предыдущие три части, режиссером стал Кристофер Маккуорри. Кроме Тома Круза главные роли исполнили Ханна Уоддингэм, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Холт Маккэллани, Ник Офферман и другие.

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Источник:
YouTube
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