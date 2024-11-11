Вышел трейлер второй части «Миссия: невыполнима 8»





Продолжение получило подзаголовок «Окончательный расчет». Премьера ожидается в мае 2025 года. Продолжение получило подзаголовок «Окончательный расчет». Премьера ожидается в мае 2025 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Фильм стал прямым продолжением предыдуще части. После того как Итан Хант узнает, что искусственный интеллект «Сущность» может стать причиной глобальной катастрофы и хранится на борту старой подводной лодки, он отправляется на поиски программы. Но старинный враг Гебриэль преследует ту же цель.Как и предыдущие три части, режиссером стал Кристофер Маккуорри. Кроме Тома Круза главные роли исполнили Ханна Уоддингэм, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Холт Маккэллани, Ник Офферман и другие.